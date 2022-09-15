Президент ПАРЄ прокоментував свої шпигунські зв’язки з росією

https://racurs.ua/ua/n174792-prezydent-parie-prokomentuvav-svoyi-shpygunski-zv-yazky-z-rosiieu.html

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Тіні Кокс, президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), заперечив повідомлення про те, що він, мовляв, був кремлівським агентом і головним контактом висланого за підозрою у шпигунстві російського дипломата.

Як пише видання Euobserver, журналісти звернулося за коментарем до Кокса після того, як його ім’я з’явилося у розслідуванні лондонської неурядової організації «Досьє", яке ґрунтується на документах російської розвідки.

Такі заяви були неправдивими та необґрунтованими, — заявили в офісі Кокса.

Згідно з розслідуванням, кремль вважав Тіні Кокса своїм контактом у ПАРЄ щонайменше з літа 2014 року. До мережі кремлівського впливу входили і кілька попередніх голів ПАРЄ, а також колишній генсек асамблеї. Головним координатором з боку москви був генконсул росії у Страсбурзі, розвідник Валерій Левицький. У квітні 2018 року його вислали з Франції як агента ГРУ за діяльність, несумісну зі статусом дипломата.

Як йдеться у розслідуванні, ідея обрання Кокса головою ПАРЄ народилася в москві не пізніше літа 2017 року. 69-річний Кокс став президентом ПАРЄ у січні 2022 року. Відзначається, що саме Левицький перший вигадав висунути Кокса у голови ПАРЄ. Це сталося під час зустрічі з колишнім генеральним секретарем ПАРЄ Бруно Аллером, який, очевидно, також співпрацював із російською стороною. Левицький продовжив координувати кремлівську мережу в Раді Європи та проект з висування Тіні Кокса у голови ПАРЄ і після висилки з Франції.

В одному з документів від червня 2017 року Левицький також говорить про потенційну допомогу Кокса у відстрочці усунення з посади прокремлівського екс-президента ПАРЄ Педро Аграмунта. У доповіді від грудня 2017 року Левицький також каже, що «за словами Тіні (Кокса), до квітня все має бути закінчено на нашу користь», говорячи в контексті лобістської кампанії щодо відновлення права голосу росії в ПАРЄ.