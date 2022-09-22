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Попри оголошену часткову мобілізацію, війною "спецоперацію" у росії називати все одно не можна
Попри оголошену мобілізацію, війною «спецоперацію» у росії називати все одно не можнаhttps://racurs.ua/ua/n175018-popry-ogoloshenu-mobilizaciu-viynou-specoperaciu-u-rosiyi-nazyvaty-vse-odno-ne-mojna.htmlРакурс
Війну з Україною у росії і далі не можна буде називати війною навіть після оголошення мобілізації.
Ні, це спеціальна військова операція, — відповів 22 вересня прес-секретар Кремля дмитро пєсков на відповідне питання журналістів під час прес-брифінгу.
Він також сказав, що не уповноважений коментувати обмін віктора медведчука, а вручення повісток затриманим на антивоєнних акціях «не суперечить закону».
пєсков заявив, що не коментує інформацію про обмін військовополоненими, бо не має таких повноважень. Зазначимо, що раніше пєсков ситуацію з Медведчуком коментувати собі дозволяв.
Ватажок фейкової днр денис пушилін заявив, що в рамках обміну полоненими звільнили 56 осіб, серед яких 55 військових та один цивільний. Нагадаємо, офіційна цифра, названа міноборони РФ — 55 осіб.
Один цивільний, якого врахували у підрахунку у маріонетковій днр — це і є віктор медведчук.
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