Попри оголошену часткову мобілізацію, війною "спецоперацію" у росії називати все одно не можна

https://racurs.ua/ua/n175018-popry-ogoloshenu-mobilizaciu-viynou-specoperaciu-u-rosiyi-nazyvaty-vse-odno-ne-mojna.html

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Війну з Україною у росії і далі не можна буде називати війною навіть після оголошення мобілізації.

Ні, це спеціальна військова операція, — відповів 22 вересня прес-секретар Кремля дмитро пєсков на відповідне питання журналістів під час прес-брифінгу.

Він також сказав, що не уповноважений коментувати обмін віктора медведчука, а вручення повісток затриманим на антивоєнних акціях «не суперечить закону».

пєсков заявив, що не коментує інформацію про обмін військовополоненими, бо не має таких повноважень. Зазначимо, що раніше пєсков ситуацію з Медведчуком коментувати собі дозволяв.

Ватажок фейкової днр денис пушилін заявив, що в рамках обміну полоненими звільнили 56 осіб, серед яких 55 військових та один цивільний. Нагадаємо, офіційна цифра, названа міноборони РФ — 55 осіб.

Один цивільний, якого врахували у підрахунку у маріонетковій днр — це і є віктор медведчук.