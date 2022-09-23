Скільки часу після COVID-19 залишається ризик утворення тромбів, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n175047-skilky-chasu-pislya-covid-19-zalyshaietsya-ryzyk-utvorennya-trombiv-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Хвороба COVID-19 збільшує ризик утворення потенційно небезпечних для життя тромбів протягом щонайменше 49 тижнів.

Про це свідчать результати дослідження британських вчених, котрі проаналізували медичні записи 48 млн невакцинованих дорослих (майже кожного дорослого в Англії та Уельсі) під час першої хвилі пандемії — з січня 2020 року до дня, коли вакцини проти COVID-19 стали доступними в грудні того ж року, повідомляє видання EurelAlert.

Отримані дані свідчать про те, що лише в 2020 році пандемія COVID-19 могла призвести до додаткових 10,5 тис. випадків серцевих нападів, інсультів та інших ускладнень, пов’язаних із згортанням крові, таких як тромбоз глибоких вен, хоча надмірний ризик для людей залишається невеликим і знижується через деякий час, — зазначається в статті.

Зокрема, було встановлено:

у перший тиждень після встановлення діагнозу COVID-19 ймовірність серцевого нападу або інсульту — станів, які в основному викликаються згустками крові, що блокують артерії, — була в 21 разів вищою;

через чотири тижні ця ймовірність знизилася до 3,9 разу.

Дослідники також вивчили стани, спричинені тромбами у венах — до них відносяться тромбоз глибоких вен та легенева емболія (тромб у легенях, який може призвести до летального результату):

ризик утворення тромбів у венах був у 33 рази вищим у перший тиждень після діагностування COVID-19;

через чотири тижні цей ризик знизився до восьми.

Підвищений ризик утворення тромбів після COVID-19 зберігався протягом усього періоду дослідження, хоча до 26−49 тижнів він знизився до 1,3 разів для тромбів в артеріях і 1,8 разів для тромбів у венах, — наголошується у статті.

Зазначається, що люди з легким або помірним захворюванням також піддаються цій загрозі.

Учені припускають, що профілактичні стратегії, такі як призначення пацієнтам із групи високого ризику ліків для зниження кров’яного тиску, можуть допомогти зменшити кількість випадків утворення серйозних тромбів.

Джерело: EurekAlert