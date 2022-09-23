У росії мобілізують найбільше там, де "немає ЗМІ, опозиції та більше підтримки війни"

https://racurs.ua/ua/n175058-u-rosiyi-mobilizuut-naybilshe-tam-de-nemaie-zmi-opozyciyi-ta-bilshe-pidtrymky-viyny.html

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У рамках «часткової мобілізації» у росії збираються призвати до армії 1,2 млн людей.

Про це «Медузі» розповіло джерело, близьке до одного з федеральних міністерств.

У Москві план мобілізації — до 16 тис., а Санкт-Петербурзі близько 3,2 тис. З обласних центрів «рекомендували набирати щонайменше».

Співрозмовник, близький до одного із федеральних міністерств, зазначив, що з обласних центрів «рекомендували набирати за мінімумом». Він додав: «Ідуть сільськими районами, там немає ЗМІ, опозиції та більше підтримки війни».

Нагадаємо, міністр оборони росії сергій шойгу 21 вересня після оголошення мобілізації говорив, що до армії збираються призвати 300 тис. резервістів.

Кількість людей, які підлягають мобілізації, вказано у сьомому пункті відповідного указу президента рф володимира путіна, але цей пункт засекречений.

«Нова газета. Європа» 22 вересня повідомила з посиланням на джерело в адміністрації президента, що в сьомому пункті йдеться про призов до мільйона людей. Прес-секретар президента дмитро пєсков назвав цю інформацію хибною.

Пєсков раніше повідомив, що у сьомому пункті зазначено кількість людей, які підлягають мобілізації, але він не уточнив, про яку саме кількість йдеться. Представник Кремля послався на слова Шойгу: «Єдине, що я можу сказати, що сергій кужугетович шойгу у своєму інтерв’ю сказав: „300 тис. людей“. Ось там йдеться про кількість до 300 тис. людей».