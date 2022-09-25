Нам можуть знадобитися всі - Арестович про перспективи мобілізації українських студентів

https://racurs.ua/ua/n175112-nam-mojut-znadobytysya-vsi-arestovych-pro-perspektyvy-mobilizaciyi-ukrayinskyh-studentiv.html

Ракурс

Про перспективи мобілізації українських студентів висловився радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він припускає, що вони також допомагатимуть виганяти московитів з України.

Якщо в Росії мобілізують мільйон — про який виїзд студентів за кордон ви кажете? Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла? Чи хочете розв’язувати особисту проблему навчання — в Сорбонні чи Оксфорді? Це тоді вже все: «Вставай, війна народна». Поки студентів не чіпають, вони не йдуть в армію. Але цілком може бути таке, що підуть взагалі всі чи багато хто. Бо це питання фізичного виживання нації, — розповів радник Єрмака в інтерв’ю Марку Фейгіну 24 вересня.

Нагадаємо, що у вересні українська влада заборонила на час дії воєнного стану виїзд за кордон українських чоловіків-студентів іноземних вишів. Прикордонники пояснили це великою кількістю осіб, яких затримали з фіктивними довідками.