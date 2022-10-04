“Ядерний потяг” путіна прямує до лінії фронту, можливе випробування зброї – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n175408-yadernyy-potyag-putina-pryamuie-do-liniyi-frontu-mojlyve-vyprobuvannya-zbroyi-zmi.html

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Воєнний злочинець, президент рф володимир путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України — для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий «ядерний потяг». Про це пише британське видання The Times.

Путін дав зрозуміти, що готовий застосувати ядерну зброю для захисту рф, і напруженість посилилася після анексії кремлем чотирьох областей України, де точаться запеклі бої.

Нині колона бронетранспортерів БПМ-97 та іншої російської військової техніки рухається через центральну росію. За повідомленнями, ця складна техніка належить 12-му Головному управлінню армії рф, яке керує центральними сховищами ядерної зброї.

Польський військовий аналітик Конрад Музика зазначив, що цей потяг відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування та видачу відповідним підрозділам. Це може означати, що ядерну зброю везуть на фронт, або це може бути спробою путіна погрожувати і залякувати Захід. На думку Музики, подібні дії путіна — послання Заходу. Також військова техніка може використовуватися в навчальних цілях.

НАТО, за даними The Times, попередив союзників про можливі ядерні випробування російської федерації неподалік кордону з Україною.

Нагадаємо, путін після оголошення часткової мобілізації в росії знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.