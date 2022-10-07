Уранці 7 жовтня стався ще один обстріл Запоріжжя — ракета впала у двір багатоповерхівки.

Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється, — повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух і опублікував у Телеграм відповідне фото.

росія знову вдарила по житловому сектору. Попередні удари по місту-мільйоннику сталися 5 і 6 жовтня, вчора воєнні злочинці рф поцілили у центральний проспект Запоріжжя.

Міська влада 7 жовтня повідомила, що всі небайдужі можуть долучитися до ліквідації наслідків російських ударів. Комунальники працюють на місцях з самого ранку, але їм не вистачає людей.

Усі, хто мають час та бажання допомогти, приходьте сьогодні на 10.30 до Фонтану життя на площі Маяковського. Там рятувальники проведуть для вас відповідний інструктаж, — сказав секретар міськради Олександр Куртєв.

Тим часом кількість жертв унаслідок рекетного удару по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11 людей, ще 15 шукають. У ніч на 7 жовтня місто обстріляли дронами-камікадзе іранського виробництва.