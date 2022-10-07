Євробачення-2023 пройде у Ліверпулі — деталі

https://racurs.ua/ua/n175547-ievrobachennya-2023-proyde-u-liverpuli-detali.html

Ракурс

Євробачення-2023 пройде у британському Ліверпулі. Про це 7 жовтня повідомила Європейська мовна спілка (EBU) та ВВС.

EBU та BBC раді повідомити, що Ліверпуль було обрано містом-господарем 67-го пісенного конкурсу Євробачення після конкурсного процесу, — йдеться у Твіттер-повідомленні.

На Євробаченні-2022 перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через повномасштабне вторгнення росії конкурс перенесли на територію Великої Британії, де за його проведення змагалися кілька міст. Пісенний конкурс пройде у Британії вже вдевʼяте — більше, аніж у будь-якій іншій країні.

Україна автоматично потрапить у гранд-фінал Євробачення-2023 разом із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.

Півфінали Євробачення-2023 відбудуться у вівторок (9 травня) та четвер (11 травня). Великий фінал пройде у суботу, 13 травня.

Нагадаємо, за право приймати пісенний конкурс Євробачення-2023 змагалися британські міста Глазго і Ліверпуль. Перед тим приймати у себе популярний пісенний конкурс хотіли ще п’ять англійських міст — Бірмінгем, Лідс, Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн та Шеффілд.