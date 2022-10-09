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Ракурс
білорусь, імовірно, почала перекидати танки до росії - «Беларускі Гаюн»

білорусь, імовірно, почала перекидати танки до росії — «Беларускі Гаюн» (ВІДЕО)

9 жов 2022, 20:11
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білорусь, імовірно, почала перекидати танки до росії. Такого висновку дійшов проект «Беларускі Гаюн», проаналізувавши відео з ешелоном військової техніки, який прямує в напрямку рф.





Зняте воно на залізничній станції «Орша» у Вітебській області. Дата зйомки — орієнтовно ранок 9 жовтня.

На відео видно не менше як 12 танків Т-72А.

Раніше в українській розвідці повідомили, що путін продовжує тиснути на лукашенка, щоб схилити того до відкритої війни з Україною. Біля українського кордону зосереджено шість батальйонів. Це механізовані батальйони, батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, увечері 8 жовтня до МЗС білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому вручили дипломатичну ноту. Білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдати удар по території білорусі.

Джерело: Ракурс


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