рф планувала масовані удари по Україні ще до вибуху Кримському мосту. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n175619-moskva-planuvala-masovani-udary-po-ukrayini-sche-do-vybuhu-na-krymskomu-mostu-gur.html

Ракурс

Ракетні удари по Києву та інфраструктурі в областях України росіяни планували ще з початку жовтня.

З кремля ще 2 та 3 жовтня надійшла вказівка готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Окупанти ще тоді обрали цілі — об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст. Про це 10 жовтня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

У воєнній розвідці дізналися, що 8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому «Енгельс» окупанти перебазували сім стратегічних бомбардувальників Ту-160, ці літаки спорядили крилатими ракетами Х-101.

А на зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет з 40 ракетами «Калібр».

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, — пояснюють у ГУР.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня багато українських міст зазнали ракетних ударів. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Львові, Хмельницькому та інших обласних центрах. Загалом окупанти випустили 83 ракети по території України, але 43 з них вдалося збити силам ППО.

Після атаки російський президент володимир путін заявив, що рф нібито завдала ударів «високоточною зброєю» по українських об'єктах енергетики, військового управління та зв’язку. А російські пропагандисти в один голос почали волати, що це була відповідь за вибух на Кримському мосту.