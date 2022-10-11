НАТО проведе навчання ядерних сил стримування — Столтенбергhttps://racurs.ua/ua/n175665-nato-provede-navchannya-yadernyh-syl-strymuvannya-stoltenberg.htmlРакурс
НАТО найближчим часом проведе планові навчання ядерних сил стримування Steadfast Noon.
Про це сьогодні, 11 жовтня, під час брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Він наголошує, що ці навчання — давно заплановані, їх проводять щорічно й вони були внесені до графіку навчань задовго до повномасштабного російського нападу на Україну.
Було б дивно, якби ми зараз скасували ці планові навчання через війну в Україні, це був би неправильний сигнал, — наголошує Столтенберг.
Він наголошує, що НАТО зараз має проявити твердість і показати, що готове захищати своїх союзників — такі дії є способом запобігання ескалації.
Якби зараз виникла основа для якихось непорозумінь у Москві про нашу готовність захищатися, це було б ризиком для ескалації, — наголосив він.
Також Столтенберг торкнувся теми ядерного шантажу, до якого вдається кремль. Причиною таких дій російського керівництва він вважає поразки у протистоянні з Україною.
Президент путін зазначає невдачу в Україні. Його спроба анексії окупованих територій, мобілізація та безрозсудна ядерна риторика свідчить про найбільшу з часів початку війну ескалацію. І вони показують, що війна йде не за планом (росії — ред.), — наголошує генсек НАТО.
Столтенберг зазначив, що НАТО відстежує переміщення ядерної зброї рф і наразі не бачить жодних змін в її позиціях.
Але ми зберігаємо пильність, — резюмував генсек НАТО.
За даними західних ЗМІ, у навчаннях Steadfast Noon, які триватимуть тиждень, візьмуть участь 14 членів НАТО та літаки, здатні нести ядерну зброю. Також будуть задіяні літаки-розвідники та дозаправники.