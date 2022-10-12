росія не здатна завдати глибоких ударів іранськими дронами Shahed-136 - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n175686-rosiya-ne-zdatna-zavdaty-glybokyh-udariv-iranskymy-dronamy-shahed-136-brytanska-rozvidka.html

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росія не здатна завдати значної шкоди іранськими дронами Shahed-136.

Про це йдеться у звіті британської розвідки у звіті 12 жовтня.

рф використовує БПЛА іранського виробництва щонайменше з серпня.

Ці дрони повільні і літають на малих висотах, що спрощує їхнє виявлення. Попри заявлену дальність польоту 2,5 тис. км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку. Навряд чи він задовільно виконуватиме функцію глибокого удару, для якої росія, ймовірно, прагнула його використовувати, — написали британці.

Оскільки російські літаки мають обмежений вплив, відсутність ударного потенціалу оперативного рівня, ймовірно, є однією з найзначніших прогалин у можливостях росії в Україні, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що росія включила «Шахеди» до широкомасштабної хвилі ударів, яку вона здійснила 10 жовтня. Раніше український Генштаб повідомляв, що росія випустила загалом 86 «Шахед-136» і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі.

Ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому їх легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. В Міноборони Великої Британії стверджують, що існує реалістична ймовірність того, що росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно.

Вранці 12 жовтня над Миколаївщиною українська ППО збила дев’ять російських дронів-камікадзе Shahed-136.