БМП росіян підірвалась на мінах під час втечі від ЗСУ

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Ракурс

Бронемашина армії воєнних злочинців росії заїхала на міни, які було видно неозброєним оком. БМП росіян підірвалося на протитанкових мінах під час втечі від обстрілу Збройних сил України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Напевно вже багато хто сьогодні бачив пригоди російських окупантів в Україні! Пропонуємо Вам переглянути розширену версію від наших «Очей» без перебільшення ідіотського рішення російського військового оминути протитанкові міни, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що міни було видно неозброєним оком.

Нагадаємо, у жовтні ЗСУ звільнили вже 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.