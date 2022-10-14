Французьку TotalEnergies звинуватили у співучасті в воєнних злочинах рф в Україні

https://racurs.ua/ua/n175756-francuzku-totalenergies-zvynuvatyly-u-spivuchasti-v-voiennyh-zlochynah-rf-v-ukrayini.html

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Дві громадські організації — французька Darwin Climax Coalition та українська Razom We Stand звинуватили компанію TotalEnergies у співучасті в воєнних злочинах росії в Україні.

Повідомляється, що газ і родовища, які належать TotalEnergies, використовуються для виробництва гасу для військових бомбардувальників, якими вбивають мирне населення України.

Зокрема, такі бомбардувальники завдали удару по драмтеатру в Маріуполі.

У скарзі, з якою ознайомилася Le Monde, Razom We Stand і Darwin Climax Coalitions стверджують, що TotalEnergies «сприяла забезпеченню російського уряду засобами, необхідними для вчинення воєнних злочинів».

Українців щодня бомбардує російська армія, — каже Світлана Романко, директор української ГО. — Цією скаргою ми сподіваємось продемонструвати зв’язок між TotalEnergies і цією війною.

Звернувшись до Le Monde, французька компанія заперечила «обурливі і наклепницькі» звинувачення.

Бути «співучасником воєнних злочинів» означає надавати пряму допомогу державі або злочинній організації, відповідальні за злочини, — зазначили в TotalEnergies.

В компанії сказали, що працюють «у суворій відповідності до політики Європейського Союзу та застосовних заходів європейських санкцій».

Французьку нафтову компанію Total Energies влітку запідозрили у постачанні палива для потреб російських військових в обхід санкцій. Аби встановити, чи це так, міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив про необхідність проведення перевірки та розслідування.

Це надзвичайно серйозна тема, тому потрібно провести розслідування, чи мав місце, свідомо або мимоволі, обхід санкцій, — так Reuters цитувало міністра. У лютому 2022 року Total Energies заявила про намір зберегти свої активи в рф — попри критику. Тоді також в ЗМІ вважали, що паливо, придбане через Total Energies, використовується для російської авіації.

Після суспільного тиску TotalEnergies заявила про продаж частки у спільному з рф підприємстві. 26 серпня ця французька компанія і «Новатек» підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% акцій TotalEnergies в «Тернєфтєгазі». Закриття очікувалося у вересні 2022 року.