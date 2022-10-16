Ми - голодний живий щит, майже всі вже вбиті чи поранені - розповідь російського “мобіка”

https://racurs.ua/ua/n175833-my-golodnyy-jyvyy-schyt-mayje-vsi-vje-vbyti-chy-poraneni-rozpovid-rosiyskogo-mobika-audio.html

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Під час часткової мобілізації російські рекрути потрапляють в Україну фактично без навчань і без медичного огляду.

Крім того, вони живуть на передовій без їжі і мають статус «живого щита» перед лінією контрактників зс рф. При цьому нові відмобілізовані масово гинуть чи отримуют поранення.

Про це йдеться у в аудіорозповіді, яку опублікував російський опозиційний медіапроєкт «Сота». Це свідчення мобілізованого на ім’я Максим.

Зазначається, що чоловік був мобілізований 22 вересня із Южно-Сахалінська, а зараз перебуває на лікуванні після кількох поранень, отриманих на передовій. За його словами, зараз майже всі 400 осіб, мобілізованих із Сахаліну, вже або вбиті, або поранені.

Крім того, з цієї розповіді можна дізнатися, що вишколу в мобілізованих практично немає. В росії навчання займає один день, а на кордоні з Україною обмежується менш як тижнем і зводиться до пияцтва та звичайної стрільби.

Мобілізованих практично не оглядають лікарі — ще до відправлення на фронт в одного з них відірвався тромб і чоловік помер.

Мобілізованих перекидають до Ростовської області цивільними літаками. Військових рф на передовій практично не годують: їжу підрозділу привезли один раз на три дні.

Мобілізованих ставлять на першу лінію фронту перед контрактниками зс рф, використовуючи фактично як «живий щит». На відміну від української армії, російська не має сучасного озброєння — дронів і точної артилерії.