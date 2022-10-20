Росіяни скаржаться, що мобілізовані змушені за свої гроші купувати бронежилети

https://racurs.ua/ua/n175947-rosiyany-skarjatsya-scho-mobilizovani-zmusheni-za-svoyi-groshi-kupuvaty-bronejylety.html

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Росіяни скаржаться, що мобілізовані змушені за свої гроші купувати бронежилети. У новій перехопленій українською розвідкою розмові дружина розповідає військовослужбовцю рф про укомплектування мобілізованих росіян.

17 жовтня 2022 року про завершення «часткової» мобілізації в Москві оголосив мер міста сергій собянін. Він уточнив, що пункти збору мобілізованих будуть закриті в середині дня, а повістки, розіслані під час мобілізації, не діють.

План мобілізації в столиці становив близько 16 тис. осіб. Собянін у своїй заяві наголосив, що «завдання щодо часткової мобілізації виконані в повному обсязі» (при цьому правових гарантій для закінчення мобілізації немає в жодному нормативному документі, який її описує, включаючи указ володимира путіна).

Увечері того ж дня про завершення «часткової» мобілізації оголосив голова Московської області Андрій Воробйов: «Ми виконали завдання Міноборони. Вручення повісток припиняється, ті, хто має на руках, можуть не приходити у військкомат». Усього про «закінчення призову» відзвітували близько 30 російських регіонів.

За словами двох джерел «Медузи», близьких до Кремля, у Москві «вирішили зупинити мобілізацію», тому що, за оцінкою влади, «населення столиці було фрустровано». Вони відзначають, що ставлення до мобілізації ще сильніше погіршилося після облав на призовників, які розпочалися у столиці у першій половині жовтня.