На Херсонщині окупанти підготували евакуаційні списки завезених російських вчителів

Рашисти готуються до евакуації з Херсонщини, фото: «Север Реалии»

https://racurs.ua/ua/n175981-na-hersonschyni-okupanty-pidgotuvaly-evakuaciyni-spysky-zavezenyh-rosiyskyh-vchyteliv.html

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На Херсонщині окупаційна «влада» підготувала евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих «банківських установ», підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу, — вказано в повідомленні.

Водночас, за наявною у Генштабу інформацією, на тимчасово окуповану територію Херсонщини прибуло до 2 тис. російських мобілізованих — для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення.

Нагадаємо, за інформацією української влади, рашисти замінували Каховську ГЕС та планують влаштувати в регіоні техногенну катастрофу, щоб в такий спосіб спробувати зупинити наступ українських військ. Крім того, загарбники хочуть примусово переселити в росію нелояльне до путінського режиму населення.