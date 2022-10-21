Українцям почали забороняти перетин кордону росії та білорусі

https://racurs.ua/ua/n176012-ukrayincyam-pochaly-zaboronyaty-peretyn-kordonu-rosiyi-ta-bilorusi.html

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Українцям почали вручати повідомлення про заборону перетину кордону росії та білорусі. Такі повідомлення отримали не менше п’яти українців, які намагалися купити квитки на потяги, що прямують з росії до білорусі.

«Дождь» з посиланням на проект Every Human Being написав, що «під час проведення прикордонного контролю ви будете видалені з поїзда співробітниками прикордонної служби фсб рф».

При проведенні прикордонного контролю ви будете видалені з поїзда співробітниками прикордонної служби фсб росії, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, у документі написано, що порушників притягнуть до адміністративної відповідальності — їм загрожує штраф у розмірі від двох до п’яти тисяч рублів, а також «адміністративне видворення за межі рф» у разі, якщо людина їхала з білорусі до росії.

Учасники проекту Every Human Being заявили, що українці виявилися заручниками ситуації: «Вони не можуть і виїхати з росії легально, і не можуть бути депортовані, тому що це забороняє за поточних умов російська влада».

Активісти додали, що подібні повідомлення в усній формі отримали українці, які намагалися виїхати з росії автобусом. Чи планували вони виїхати з росії до білорусі чи іншої країни, не уточнюється.

У коментарі російської залізниці для видання РБК йдеться, що повідомлення вручають, щоб проінформувати про можливе порушення: як повідомляє прес-служба залізниць, перетинати російсько-білоруський кордон на поїзді можуть лише громадяни цих двох країн; люди, які там мають посвідку на проживання або ті, хто має свідчення про «повернення з країни СНД».

Річ у тому, що, відповідно до російських законів про державний кордон, іноземці можуть перетинати кордон лише в пунктах зі встановленим прикордонним контролем — а на наземних кордонах, автомобільних та залізничних таких пунктів немає.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну безліч українців, які опинилися через бойові дії на території рф, виїжджали до Європи в тому числі через російсько-білоруський кордон, проте раніше публічно про випадки непропуску українців з російської сторони в білорусь не повідомлялося.