Рашисти викрали 46 вихованців дитбудинку у Херсоні

Російські військові вивезли з Херсонського дитбудинку 46 вихованців. Усі вони молодші п’яти років.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, дітей вивозили машинами швидкої допомоги до окупованого Сімферополя. Російські військові назвали це «евакуацією».

Янушевич додав, що всі діти, які незаконно утримуються росіянами, повинні «якнайшвидше повернутися на українську територію».

Напередодні уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що на сьогодні щонайменше 8 тис. 709 дітей депортовані примусово до росії.

За її словами, українських дітей розселяють по всій території росії, щоб їх було якомога складніше знайти.

Деяких дітей розміщують в закладах охорони здоров’я, деяких — в дитячих установах. Їх максимально розпорошують по всій території РФ, щоб нам складніше було їх знайти. Відправляють якомога далі від України, і це факт. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до її рідної країни, намагаються стерти її ідентичну приналежність, — додала Герасимчук.

На сьогодні вдалося повернути 96 дітей, сказала дитяча омбудсмен, зауваживши, що універсального алгоритму повернення не існує.

Інформацію про дітей, які постраждали від війни, можна знайти на порталі «Діти війни».

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: