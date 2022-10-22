"Рускіє дома" відкриють пункти обігріву для європейців

https://racurs.ua/ua/n176029-rosiyski-cyniky-i-dali-regochut-nad-ievropou-vidkryvaut-punkty-obigrivu.html

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Цинізм росіян не має меж. Представництва пропагандистської організації «Росспівробітництво» в Європі відкриють пункти обігріву для місцевих жителів.

Ця організація з 22 жовтня запускає акцію «З росії з теплом». Це сталося після того, як московити цілеспрямовано залишили Європу без газу.

Російські будинки та культурні центри в європейських столицях відчиняють з сьогоднішнього дня свої двері для всіх. Поки ціни на газ та електрику залишаються високими, центри працюватимуть як пункти обігріву, — йдеться у телеграм-каналі відомства.

Московити обіцяють, що у таких пунктах мешканці зможуть зігрітися, попити чай, зарядити гаджети, переглянути фільми та мультики.

У Москві очікують, що акція продемонструє російську гостинність, яка «зберігається навіть за часів зростаючої соціальної напруженості та русофобії».

Тепло в будинках і людське тепло від Росії — те, що потрібно європейським сім’ям, що мерзнуть, — зазначається в публікації.

Нагадаємо, що Захід запровадив масштабні санкції проти росії через вторгнення в Україну. Частина заходів стосується енергетичної галузі. Зростання цін на газ, яке почалося з осені 2021 року, а також диверсії на двох гілках «Північного потоку» сприяли переорієнтуванню газового ринку Європи з росії на Північну Європу, США і Катар.

Єврокомісія почала шукати варіанти зниження цін на газ. 18 жовтня ЄС оприлюднив пакет заходів, що передбачає спільні закупівлі палива в ЄС та створення тимчасового механізму обмеження надмірно високих цін на хабі TTF.

На початку вересня, коли стало зрозуміло, що Європа приймає газовий виклик московитів, у мережі опублікували ролик про «люту зиму у Європі». Щоправда, «Газпром» зняв його у Красноярську, де російська недовлада так і не облаштувала газове опалення.

Автори пропагандистського ролика дуже хотіли залякати Європу люто холодною зимою без російського газу. Однак вибрали для цього місто багатої на газ держави, яке й саме потерпає без блакитного палива.

За сюжетом, російська корпорація відключає подачу газу до Євросоюзу. Так, у відео показують європейські міста, труби «Північного потоку» та сонячні батареї, а також кадри засніженого міста та річки.

Пропагандисти випустили з уваги, що у відео використані кадри зимового Красноярська. Як зазначають самі ж красноярські журналісти, це місто, яке взагалі ніколи не було газифіковане.