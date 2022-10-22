Заступник мера Ізюму виявив вкрадені у нього навушники в російському Сєвєродвінську

https://racurs.ua/ua/n176043-zastupnyk-mera-izumu-vyyavyv-vkradeni-u-nogo-navushnyky-v-rosiyskomu-sievierodvinsku.html

Ракурс

Заступник мера Ізюму за допомогою локатора знайшов свої вкрадені навушники в далекому російському Сєвєродвінську. Володимир Мацокін розповів, що російські солдати вкрали AirPods з його будинку під час окупації.

Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють власникам відстежувати місцезнаходження своїх гаджетів по всьому світу, — написав Мацокін у Фейсбук.

Він припустив, що російський мародер відправив його навушники додому.