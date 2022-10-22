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Ракурс
Заступник мера Ізюму виявив вкрадені у нього навушники в російському Сєвєродвінську

Заступник мера Ізюму виявив вкрадені у нього навушники в російському Сєвєродвінську

22 жов 2022, 22:02
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Заступник мера Ізюму за допомогою локатора знайшов свої вкрадені навушники в далекому російському Сєвєродвінську. Володимир Мацокін розповів, що російські солдати вкрали AirPods з його будинку під час окупації.





Тупе російське створіння, ціллю життя якого є мародерство, не знало, що технології Apple дозволяють власникам відстежувати місцезнаходження своїх гаджетів по всьому світу, — написав Мацокін у Фейсбук.

Він припустив, що російський мародер відправив його навушники додому.

Як же це жалюгідно і смішно, як же це точно характеризує русню! Коли ми з сином посміялись з цих недоносків я запам’ятав його фразу: сподіваюсь, що невдовзі ці навушники відскочать разом з головою нового щасливого власника! — прокоментував фото локатора заступник мера Ізюму.

Джерело: Ракурс


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