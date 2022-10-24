сергій шойгу заявив про «брудну бомбу». Фото:

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Міністр оборони росії сергій шойгу своєю заявою про так звану брудну бомбу намагався залякати НАТО, щоб країни альянсу надавали Україні менше військової допомоги.

Під час розмов з главами оборонних відомств Франції, Туреччини, Великобританії та США, що відбулися 23 жовтня, Шойгу стверджував, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» під фальшивим прапором, щоб звинуватити країну-агресора рф у використанні зброї масового знищення. А російська пропаганда дуже швидко підхопила та розповсюдила це неправдиве та смішне твердження. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Як стверджують військові аналітики, звіти російського міноборони про дзвінки містять розбіжності. У москві звітували, що під час розмови зі своїм французьким колегою шойгу обговорив заявлену «стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації» в Україні.

А у розмовах із Великою Британією, Францією та Туреччиною російський міністр обговорював «ситуацію в Україні» та брехав про те, що Україна нібито готується використати «брудну бомбу». А у розмові з міністром оборони США він навіть не згадав про вигадану «брудну бомбу». Згодом представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення шойгу.

Аналітики ISW пояснили, що заяви міністр рф та російська пропаганда розпочали історію про «брудну бомбу» для того, щоб залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки росія зазнає поразок на полі бою та може втратити західний Херсон до кінця року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати за заяви кремля про «брудну бомбу», оскільки лише росія зараз може насмілитися використати ядерну зброю в Європі.