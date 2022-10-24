Воїни 28 ОМБР “посадили” Shahed-131 - його дослідять для кращої протидії

https://racurs.ua/ua/n176101-voyiny-28-ombr-posadyly-shahed-131-yogo-doslidjuut-dlya-kraschoyi-protydiyi.html

Ракурс

Військовослужбовці «посадили» БПЛА Shahed-131, також відомий як «Герань-1». Українські військові змогли захопити дрон у відносно неушкодженому стані. Це допоможе ЗСУ краще вивчити іранську зброю, щоб ефективніше протидіяти їй.

Відео із захопленим дроном було опубліковано в соцмережах.

Іранський безпілотник Shahed-131 є меншою версією дрона-камікадзе Shahed-136, котрим нині російські окупаційні війська тероризують цивільне населення України.

Росіяни для маскування іранського походження зброї присвоїли безпілотнику назву «Герань-1».

«Шахед-131» є попередньою версією Shahed-136 і працює за аналогічним принципом дії та є максимально уніфікованим у деталях та вузлах, особливо електроніці. Ці БПЛА мають однакову компоновку та сконструйовані за аеродинамічною схемою «літаюче крило».

Довжина Shahed-131 — 2,6 м, а розмах крил — 2,2 м. Орієнтована маса — 135 кг. Вага бойової частини оцінюється в 10−15 кг. Заявлена максимальна дальність враження складає 900 км.

Shahed-131 менший за Shahed-136, який важить до 200 кг, має розмах крил 2,5 м та бойову частину з 40−50 кг вибухівки.