Понад 30 тис. росіян терміново одружилися після оголошення мобілізації

https://racurs.ua/ua/n176103-ponad-30-tys-rosiyan-terminovo-odrujylysya-pislya-ogoloshennya-mobilizaciyi.html

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У 75 регіонах росії майже 31 тис. чоловіків терміново одружилися після оголошення мобілізації.

Про це написало російське видання «Медіазона», яке не контролюється урядом путіна, спираючись на власні розрахунки.

Закон у рф дозволяє укладати шлюб у день подання заяви (а не через місяць) за наявності особливих обставин, до яких, як пише видання, відноситься й отримання повістки. Члени сімей можуть претендувати на компенсацію за поранення або загибель мобілізованого, а також на підтримку регіональної влади.

Для 39 регіонів «Медіазона» використала дані про «прискорені» весілля, опубліковані місцевою владою, органами РАГС чи ЗМІ, а для 36 розрахувала кількість «надлишкових» весіль сама, спираючись на дані про кількість весіль у вересні.

Органи РАГСу 17 регіонів московії надали журналістам дані про кількість шлюбів, які дозволяють зробити розбивку тижнями. Вони демонструють, що останні два тижні місяця (з 19 по 30 вересня) кількість одружень зросла: наприклад, у Бурятії до мобілізації проходило в середньому 83 весілля на тиждень, а під час — 662; у Пермському краї — у середньому 313 та 804 весілля, в Омській області — 245 та 463 весілля.

«Медіазона» вважає, що ці дані можна використовувати для розрахунку загальної кількості мобілізованих росіян, зіставивши зі відомостями про кількість чоловіків, які живуть у парі поза шлюбом. Відповідно до обчислень журналістів, середній відсоток мобілізованих чоловіків у цій категорії становить 1,56%; у такому разі, по всій країні могли бути мобілізовані 492 тис. осіб.

Згідно з офіційними заявами влади, у росії мобілізують до 300 тис. осіб. На початку жовтня «Важливі історії» та волонтери Conflict Intelligence Team (CIT) оцінювали кількість мобілізованих як мінімум у 213,2 тис. осіб у 53 регіонах.