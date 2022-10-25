У роботі WhatsApp стався глобальний збій

https://racurs.ua/ua/n176121-u-roboti-whatsapp-stavsya-globalnyy-zbiy.html

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Користувачі по всьому світу повідомляють про збої у роботі популярного месенджера WhatsApp.

Про це свідчать ранкові дані сервісу Downdetector 25 жовтня.

Найбільше користувачів скаржаться на неможливість надсилання повідомлень, також повідомляється про проблеми в роботі як програми, так і десктопної версії месенджера.

Про збій у роботі WhatsApp повідомляють користувачі з Північної Америки, Індії, країн Близького Сходу та Європи, зокрема України та рф.

Компанія Meta, яка володіє WhatsApp, поки що збій не прокоментувала. Месенджер WhatsApp, на відміну від Facebook та Instagram, які також належать Meta, в росії поки не заблокований.

Користувачі скаржаться, що їхні повідомлення не доставляються. Навіть коли повідомлення доставлено, програма не може виділити статус доставлення.

Користувачі скаржаться і на проблеми з функцією дзвінків у WhatsApp. Програма не переходить від фази «виклику» до фази дзвінка.

Минулого року в жовтні WhatsApp зазнав подібного збою. Враховуючи широкий діапазон збоїв, це може бути один із найгірших збоїв для програми обміну миттєвими повідомленнями.