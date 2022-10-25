Аномальне тепло в Європі обвалило ціну газу

https://racurs.ua/ua/n176138-anomalne-teplo-v-ievropi-obvalylo-cinu-gazu.html

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Аномальне тепло в Європі обвалило ціну газу — під час біржових торгів вартість блакитного палива впала на 15%, ціна опустилася до 995,5 дол. за тисячу кубометрів.

Синоптики прогнозують теплішу, аніж зазвичай, погоду у Європі до кінця жовтня. Це дозволить пізніше почати опалювальний сезон і продовжити заповнення підземних сховищ газу.

Високий рівень запасів у газових сховищах та заходи щодо економії споживання послабили побоювання щодо дефіциту газу цієї зими.

На хабі TTF у Нідерландах спотова ціна газу в Європі пішла вниз — до мінімальних значень із червня 2021 року. Окрім цього, багато європейських країн заповнили свої сховища або до нормативного (80%), або граничного рівня. Також до максимального рівня за три роки зросли запаси у резервуарах приймальних терміналів. Цільовий 80-відсотковий рівень сховищ заповнено у Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Хорватії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, Європейський союз став незалежним від постачання природного газу з росії. Про це 23 жовтня оголосив єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєрі Бретон.