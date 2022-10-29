Пропагандисти рф про усунення Лапіна, який керував частиною окупантів в Україні

https://racurs.ua/ua/n176268-propagandysty-rf-povidomyly-pro-usunennya-lapina-viyska-yakogo-rozbyly-pid-lymanom.html

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Російські військові повідомляють, що зняли з посади Олександра Лапіна, який командував угрупованням російських військ «Центр»

За кілька днів до цього його різко розкритикував Рамзан Кадиров. За його словами, саме цей генерал допустив прорив українських військ у районі населених пунктів Терни, Торське та Ямпілівка на Донбасі.

Раніше Кадиров уже публічно виступав проти Лапіна, звинувативши його у відступі російсько-окупаційних військ з Лиману.

Офіційної інформації щодо цього немає.

Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку.

«Відхід на «более вьігодньіе рубежи» з Лиману — це якраз справа рук Лапіна. Ще він прославився тим, що нагородив свого сина за провальний наступ на Суми та Чернігів.

Повідомляють, що натомість командувати поставили генерала Андрія Мордвічева.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 28 жовтня зазначили, що чеченський лідер Рамзан Кадиров вдруге різко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна і водночас високо оцінив діяльність ПВК «Вагнера».

Кадиров стверджував, що чеченські підрозділи змушені були утримувати російські позиції без підтримки Лапіна. За його словами, солдати дедалі частіше дезертують із частин генерал-полковника, а також натякнув, що Лапін скоро втратить Сватове.