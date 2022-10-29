У мережі з'явилося відео атаки на кораблі рф поблизу Севастополя

https://racurs.ua/ua/n176269-u-mereji-z-yavylosya-video-ataky-na-korabli-rf-poblyzu-sevastopolya.html

Ракурс

В мережі з’явилися кадри сьогоднішньої атаки на флот росіян в окупованому Севастополі.

Неофіційно повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв «Калібрів».

На кадрах, які отримав від власних джерел у силових структурах журналіст Андрій Цаплієнко, видно палаючі російські кораблі, пришвартовані в Севастополі, де сьогодні лунали вибухи.

За його словами, в окупованому Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії «Калібрів». Серед них — фрегат «Адмірал Макаров». Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Але за збігом обставин сьогодні вранці на сторінках СБУ в соцмережах опубліковано тролінг-фото та текст «It's BAVOVNA o’clock!», — написав Цаплієнко у Телеграм.

Міноборони Великої Британії назвало звинувачення з боку росії в участі у підриві «Північного потоку» та ударах по флоту в Севастополі брехнею «епічного масштабу».

Оперативне командування «Південь» не має підтвердження інформації про знищення трьох кораблів у Севастопольській бухті вночі та вранці в суботу.

Зараз офіційного підтвердження немає… Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше, — сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Російське Міноборони повідомило раніше, що нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик «Іван Голубець» та загородження в бухті Південна.