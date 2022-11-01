Етична рада рекомендувала 16 кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

Етична рада рекомендувала 16 кандидатів на посади членів Вищоъ ради правосуддя

https://racurs.ua/ua/n176379-etychna-rada-rekomenduvala-16-kandydativ-na-posady-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

Ракурс

Етична рада рекомендувала до призначення у Вищу раду правосуддя (ВРП) 16 кандидатів.

Йдеться про таких суддів (список відповідно до інформації Фейсбук-сторінки Етичної ради):

Дмитра Гудиму;

Владислава Костенка;

Ольгу Попікову;

Світлану Кругову;

Олену Ковбій;

Ігоря Кушніра;

Олега Могильного;

Аллу Котелевець;

Миколу Гімона;

Григорія Усика;

Андрія Жука;

Юлію Бокову;

Тетяну Бондаренко;

Любомира Винаря;

Сергія Бурлакова;

Олександра Сасевича.

Щодо Гудими, Кушніра, Могильного та Кругової аналітики фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану не виявили фактів, що свідчать про їх недоброчесність.

До кар'єрного шляху та статків інших рекомендованих є питання.

16 рекомендованих кандидатів означає, що 8 (половина) з них можуть бути незабаром обрані у члени ВРП на з’їзді суддів. Таким чином Вища рада правосуддя зможе стати повноважною.

Нині ВРП має сім членів: Романа Маселка, Миколу Мороза, Дмитра Лук’янова, Оксану Блажівську, Інну Плахтій, Віталія Саліхова та голову Верховного суду Всеволода Князєва, який входить туди за посадою.

Для повноважності ВРП необхідно мати мінімум 15 з 21 членів у її складі. У цьому випадку орган зможе звільняти та рекомендувати до призначення суддів, а також розглядати скарги на них і застосовувати дисциплінарні стягнення. Також повноважна ВРП може дозволити затримати суддю, якщо його, наприклад, підозрюють у колаборації.

На початку свого засідання Етична рада озвучила, що 12 кандидатів відкликали свої кандидатури з участі у конкурсі: Новов, Віхрова, Новікова, Кисельов, Кружиліна, Оксюта, Калараш, Міняйло, Старіков, Моніч, Юденко, Галамай.