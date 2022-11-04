Financial Times: на Херсонщині публічно стратили жінку, яка сказала «Скадовськ — це Україна»

https://racurs.ua/ua/n176471-financial-times-na-hersonschyni-publichno-stratyly-jinku-yaka-skazala-skadovsk-ce-ukrayina.html

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У місті Скадовськ, що в анексованій частині Херсонської області, публічно стратили 56-річну місцеву мешканку Тетяну Мудренко, яка конфліктувала з проросійськими поліцейськими.

Про це пише Financial Times з посиланням на свідчення очевидців та сестри загиблої Наталії Чорної.

Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації. Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими та вигукнула «Скадовськ — це Україна!»

Невдовзі після цього розповіли очевидці, жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали. 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.

Сусіди стверджували, що Мудренко «щось влили в рота», а потім повісили перед будівлею суду. Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і помітні сліди побоїв. Після похорону Мудренко він знову зник.

У свідоцтві про смерть Тетяни, яке надіслали її сестрі, говорилося, що причиною смерті стала «механічна асфіксія», тобто задуха, спричинена здавлюванням дихальних шляхів.

За словами сестри загиблої Наталі Чорної, 15 жовтня їй зателефонувала жінка та повідомила, що окупанти публічно стратили Тетяну на вулиці.

Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили в рот, а потім повісили перед будівлею суду, — розповіла Чорна журналістам.

Жінка зателефонувала в місцевий морг, щоб підтвердити смерть сестри, але співробітники відмовилися з нею говорити. Але врешті-решт Наталі надіслали свідоцтво про смерть.

Журналісти Financial Times зазначили, що не можуть незалежно підтвердити обставини смерті Тетяни Мудренко, проте раніше у середині жовтня про її загибель повідомляли українська правозахисна група «Медійна ініціатива за права людини» та «Цензор.Нет».