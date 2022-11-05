путін, на думку американських експертів, хоче продовжити мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n176504-putin-hoche-prodovjyty-mobilizaciu-isw.html

Ракурс

У росії, ймовірно, продовжиться «прихована мобілізація» для відправлення резервістів на фронт.

Про це йдеться в новій доповіді аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW).

На користь цієї версії, як стверджують експерти, каже той факт, що президент росії досі не підписав офіційний указ про припинення мобілізації — путін обмежився лише усними заявами.

Ще один аргумент аналітиків полягає в тому, що разом з оголошенням про закінчення мобілізації путін підписав закон, згідно з яким до армії можна призивати громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

Раніше у Кремлі заявили, що заявлені 300 тис. осіб для відправлення в Україну вже набрано, тому надалі мобілізації не проводитиметься. Втім, військові експерти зазначають, що «часткова мобілізація» так і не допомогла путіну досягти своєї мети в Україні.

Російська влада, як вважає в ISW, також розраховує, що на фронт прибуде більше добровольців — їх має простимулювати ще один підписаний путіним указ, відповідно до якого мобілізовані та найняті за контрактом військовослужбовці мають отримати одноразову виплату у розмірі 195 тис. рублів.

У зведенні зазначається, що зволікання та затримки з такими виплатами можуть обернутися різким зростанням соціальної напруженості в країні.