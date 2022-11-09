росія намагається таємно придбати снаряди для війни. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n176618-rf-namagaietsya-taiemno-prydbaty-snaryady-dlya-viyny-v-ukrayini-isw.html

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Країна-агресор рф продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення.

У Кремлі намагаються таємно придбати снаряди для використання їх в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що через збої російського військово-промислового комплексу москва продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового). Росіяни намагаються купити комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини. При цьому агресор-покупець використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

У сукупності ці дані свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, — наголосили в ISW.

Нагадаємо, британський телеканал Sky New повідомляв, що рф розрахувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю. Джерела в силових структурах розповіли, що 20 серпня москва відправила до Тегерана 140 млн євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.