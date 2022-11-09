Як бути, якщо після смерті родича успадковане майно залишилося в окупації - пояснення Мін'юсту

https://racurs.ua/ua/n176638-yak-buty-yakscho-pislya-smerti-rodycha-uspadkovane-mayno-zalyshylosya-v-okupaciyi-poyasnennya.html

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Міністерство юстиції пояснило, як бути, якщо після смерті родича успадковане майно залишилося в окупації.

Вчинення нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у Спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені, здійснюється будь-яким нотаріусом на підконтрольній уряду України території за зверненням спадкоємця.

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету міністрів України положення закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 3 цього закону, надра під і повітряний простір над цими територіями.

Задля цілей цього закону тимчасово окупованою територією визначається також інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом президента України.

Однак РНБО наразі не ухвалила рішення щодо територій, на які 24 лютого вдерлася російська федерація і де наразі відбуваються бойові дії, тимчасова окупація, оточення (блокування).

Водночас в Мін’юсті пояснюємо, що на майно, яке переходить за правом спадкоємства до спадкоємців, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством, на ім’я всіх спадкоємців або за їхнім бажанням кожному з них окремо.

При цьому інформуємо, що видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена.

В міністерстві звертають увагу, що питання оформлення спадкових прав на майно, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а саме визнання права власності у порядку спадкування, також можливо вирішити у судовому порядку.