ЄС: Україна почне виплачувати кредити лише у 2033 році

https://racurs.ua/ua/n176640-ies-ukrayina-pochne-vyplachuvaty-kredyty-lyshe-u-2033-roci.html

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Україна повертатиме гроші, отримані у рамках фінансової допомоги від Євросоюзу, з 2033 року.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, це стосується, зокрема, і траншу у 18 млрд євро, які перерахують Україні наступного року.

Втім, влада ЄС надає Україні дуже вигідні кредитні умови. Так, відсотки за кредитами покриватимуть не сама країна, а члени Євросоюзу. Крім того, на погашення боргу Україні нададуть 35 років.

У програмі кредитування України готові брати участь усі країни ЄС, за винятком Угорщини.

Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних загальних запозичень Євросоюзу в цій сфері, — заявив 9 листопада глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

У Єврокомісії, своєю чергою, розраховують, що зможуть досягти потрібних домовленостей із Будапештом.

9 листопада ЄК представила пропозицію про надання Україні пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році.

Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету України, який складе 38 млрд дол, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.