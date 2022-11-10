План дій у разі повторного наступу рф з білорусі оголосили у Генштабі

https://racurs.ua/ua/n176658-plan-diy-u-razi-povtornogo-nastupu-rf-z-bilorusi-ogolosyly-u-genshtabi.html

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План дій на випадок повторного наступу російських військ із території білорусі розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України. У випадку спроби повторного наступу армії воєнних злочинців рф ЗСУ розпочнуть масоване вогневе ураження ворога і задіють інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними, — вказали у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни запевнили, що для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Окрім цього, активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил та Ракетних військ та артилерії.