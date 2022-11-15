Росія перекидає війська з херсонського на донецький напрямок – ISW

https://racurs.ua/ua/n176820-rosiya-perekydaie-viyska-z-hersonskogo-na-doneckyy-napryamok-isw.html

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Росіяни, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації бойових дій. Про це пише американський «Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору, — додали аналітики.

ISW звертає увагу на те, що міністерство оборони рф збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада. Мета ворога — наголосити, що армія рф активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонщини.

Так, російське оборонне відомства заявило, що окупанти завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів відсутності повідомлень про територіальні здобутки рф.