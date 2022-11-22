Росіяни посилюють оборону на Криворізькому та Херсонському напрямках і обстрілюють правий берег Дніпра

https://racurs.ua/ua/n177048-rosiyany-posyluut-oboronu-na-kryvorizkomu-ta-hersonskomu-napryamkah-i-obstriluut-pravyy-bereg-dnipra.html

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Військові рф на Криворізькому та Херсонському напрямках посилюють оборону.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 листопада. Також російська армія продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі річки Дніпро.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Камʼянка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Марʼїнка і Новомихайлівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ і населені пункти, що розташовані поряд з лінією зіткнення. Продовжує бити по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів і здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали обʼєкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.

на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні та провокаційні дії. Ворог обстріляв позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

на Купʼянському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, веде обстріли з танків, мінометів і ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів у районах 17 населених пунктів.

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Обстрілював позиції Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

на Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону, і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі Дніпра.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Армія рф на Херсонщині облаштувала катівню на території бази відпочинку у населеному пункті Стрілкове Генічеського району. Там незаконно утримують та піддають тортурам українців, повідомили в Генштабі.

Уночі російська армія з «Градів» та важкої артилерії обстріляла кілька сіл Марганецької громади Дніпропетровщини. Загиблих та поранених немає.

На Донеччині за добу через атаки рф загинули четверо людей, ще стільки ж отримали поранення, повідомив керівник ОВА Кириленко.