Втрати рф у війні наближаються до 88 тис. осіб. Фото:

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною склали вже майже 88 тис. осіб.

За останню добу, 27 листопада, були ліквідовані 590 російських загарбників. ЗСУ спопелили також три ворожі танки, п’ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Про це 28 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 87 тис. 900 (+590) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 908 (+3) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 861 (+5) од,

артилерійських систем — 1 тис. 899 (+2) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засоби ППО — 209 (+0) од,

літаків — 278 (+0) од,

гелікоптерів — 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 555 (+0),

крилаті ракети — 531 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 416 (+4) од,

спеціальна техніка — 163 (+0).

Нагадаємо, 26 листопада в районі Енергодару Запорізької області ЗСУ знищили шість одиниць військової техніки різного типу та поранили близько 30 військовослужбовців рф. А в районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області Сили оборони поранили близько 80 загарбників.