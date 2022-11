В Японії заявили про прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера – йде фінальне випробовування

https://racurs.ua/ua/n177336-v-yaponiyi-zayavyly-pro-proryv-u-likuvanni-hvoroby-alcgeymera-yde-finalne-vyprobovuvannya.html

Ракурс

В Японії заявили, що створили ефективні ліки проти хвороби Альцгеймера. Японська фармацевтична компанія Eisai випробовує ліки леканемаб спільно з Токійським університетом, Медичною школою Єльського університету та іншими учасниками.

До клінічних випробувань залучили близько 1,8 тис. пацієнтів із хворобою Альцгеймера на ранній стадії. Їхній вік становить від 50 до 90 років.

Результати, представлені на конференції Clinical Trials on Alzheimer’s Disease у Сан-Франциско та опубліковані в журналі New England Journal of Medicine, не дозволяють вважати леканемаб панацеєю. Хвороба продовжувала впливати на мозок, але за 18 місяців лікування цей процес сповільнився приблизно на чверть.

Перший медичний препарат, що уповільнює руйнування мозку за хвороби Альцгеймера, вчені назвали революційним, повідомляє BBC.

Прорив у дослідженнях поклав кінець десятиліттям невдач і показав, що нова ера ліків для лікування хвороби Альцгеймера — найпоширенішої форми недоумства — можлива.

Леканемаб діє на ранніх стадіях захворювання, тому поки не трапиться схожого прориву в діагностиці, більшості людей він не допоможе.

Препарат впливає на білкову масу, яку називають бета-амілоїдом, яка накопичується в мозку людей із хворобою Альцгеймера.

Леканемаб — це антитіло, подібне до тих, які організм виробляє для боротьби з вірусами або бактеріями. Він дає імунній системі команду очистити мозок від амілоїду. Амілоїд — це білок, який накопичується у проміжках між нейронами в мозку та утворює характерні бляшки — прикметні ознаки хвороби Альцгеймера.

У масштабному дослідженні взяли участь 1 тис. 795 добровольців із ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Вони отримували препарат щодва тижні.

Хвороба Альцгеймера довгий час не піддавалася зусиллям медиків, і тому не дивно, що дехто вважає нові ліки тріумфом.

Благодійна організація Alzheimer’s Research UK назвала отримані результати доленосними. Професор Джон Харді, один із провідних світових дослідників, які 30 років тому висунули ідею боротьби з амілоїдом, назвав ліки історичними та оптимістично заявив:

Ми бачимо початок терапії хвороби Альцгеймера.

Наразі людям з хворобою Альцгеймера призначаються інші препарати, що допомагають впоратися з симптомами, але жоден з них не змінює перебігу хвороби.