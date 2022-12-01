Франція розпочала створювати спецтрибунал для розслідування дій росії в Україні

https://racurs.ua/ua/n177341-franciya-rozpochala-stvoruvaty-spectrybunal-dlya-rozsliduvannya-diy-rosiyi-v-ukrayini.html

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Франція разом зі своїми європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо «злочину агресії» росії в Україні.

Про це повідомляється на сайті французького МЗС.

Боротьба з безкарністю злочинів, скоєних в Україні після російської агресії, є пріоритетом для Франції. Ми мобілізували сили на підтримку як українського правосуддя, так і Міжнародного кримінального суду, який компетентний проводити неупереджені та незалежні розслідування, щоб винних у цих злочинах було притягнуто до відповідальності, — йдеться у повідомленні.

30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала створити під егідою ООН спецтрибунал для розслідування дій росії в Україні. За словами фон дер Ляйєн, Євросоюз готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб заручитися підтримкою з боку різних держав.

Постійний представник рф при ООН Василь Небензя назвав ініціативу про трибунал «спробою покрити своє беззаконня» та «прикритися авторитетом ООН». Постпред рф при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов вважає, що створення трибуналу вимагає санкції Ради безпеки ООН.

Неназвані чиновники Євросоюзу у розмові з The Washington Post висловили думку, що провести пропозицію про створення спецтрибуналу через Радбез ООН буде неможливо (росія має там право вето), але це можна буде зробити через Генеральну асамблею ООН.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала членів Ради Європи визнати росію «терористичним режимом» та прискорити створення спеціального міжнародного трибуналу у зв’язку з агресією проти України. У листопаді аналогічну резолюцію схвалила Парламентська асамблея НАТО.

Незабаром після початку повномасштабної війни Україна подала проти росії позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідувати воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні в Україні з 21 листопада 2013 року.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон розпочав у середу державний візит до США з офіційної зустрічі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс у штаб-квартирі NASA в Вашингтоні. Основні зустрічі й переговори, у тому числі з Джо Байденом, заплановані на четвер.

Лідери мають обговорити у тому числі, агресію рф проти України, спільні зусилля на підтримку цивільних українців, які потерпають від ударів по критичній інфраструктурі, а також військову й економічну допомогу нашій державі. Порядок денний також включатиме питання торговельних відносин між США і ЄС, спільну політику стосовно Китаю, Ірану тощо.

У четвер також запланований урочистий обід в Держдепартаменті на честь президента і першої леді Франції. Ввечері Байден прийме французького лідера у Білому домі на офіційній вечері.

У п’ятницю Макрон планує відвідати Нью-Орлеан (штат Луїзіана), де проживає велика французька громада. На цьому його державний візит до США завершиться.

Адміністрація Байдена вперше від початку своєї каденції приймає іноземного лідера з державним візитом. Крім того, Макрон став першим главою іншої держави, який удруге відвідує Сполучені Штати з державним візитом — він уже робив це за президентства Трампа.

Очікується, що під час нинішнього візиту лідери США і Франції оголосять про досягнення прогресу в певних сферах.