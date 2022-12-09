Вовк із ОАСК досудився до санкцій США

https://racurs.ua/ua/n177647-vovk-iz-oask-dosudyvsya-do-sankciy-ssha.html

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США запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Санкції, як сформульовано у заяві, запроваджено стосовно судді Вовка та двох найближчих членів його родини у зв’язку з «вимаганням хабарів в обмін на втручання у судові та інші публічні процеси».

У повідомленні Держдепу сказано, що нові санкції запроваджено «з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини».

Санкція передбачає заборону на в’їзд до Сполучених Штатів.

Вовка обвинуватили у справі щодо участі у злочинній організації, а ОАСК, як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, на початку повномасштабного вторгнення мав проголосити Віктора Януковича президентом України для реалізації планів росії.

Попри те, що Вовк відкрито працював проти України, як і сам ОАСК, він і далі лишається суддею.

У квітні 2021 року Зеленський у відповідь на петицію вніс до Ради невідкладний закононопроект про ліквідацію ОАСК, але його досі не розглянуто.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва, де серед обвинувачених є голова суду Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та ще 9 людей.

За керівництва Вовка Окружний адміністративний суд Києва був відомий багатьма скандалами, такими як відсторонення з посади Уляни Супрун та скасування рішення про націоналізацію «ПриватБанку».

Плівки Вовка

НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо. ГПУ запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка. Прокурорка ГПУ Юлія Малашич заявила, що в жовтні прокурори подали клопотання про продовження терміну попереднього слідства, але судді не змогли вчасно його розглянути.

2020 року журналісти «Слідство. Інфо» презентували двосерійний фільм-розслідування «Нарадча кімната» про зв’язки Павла Вовка з чиновниками і топ-посадовцями — міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.

У червні 2021 року Печерський районний суд міста Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.

Справа НАБУ

У декларації за 2016 рік, поданій у березні 2017 року, Павло вказав володіння однією квартирою в Києві. У травні 2017 року НАБУ провело обшук у заміському будинку колишньої дружини Вовка. Цей будинок було внесено до декларації лише за 2017 рік.

Після обшуків львівський суд заарештував частину майна: документи, 20 тис. дол., цінні монети, три золоті зливки по 50 грамів. У жовтні 2017 року Апеляційний суд Київської області скасував арешт, пояснивши це тим, що його повинні були накладати в Києві.

Справа брата, Юрія Зонтова

7 квітня 2021 року брата Павла Юрія Зонтова було затримано на хабарі суддям Окружного адміністративного суду, яким на цей момент керував Павло Вовк. Одним із затриманих адвокатів був Юрій Зонтов, іншим — Юрій Донець. У нього зі спільником було вилучено понад 4 млн дол. у різних валютах готівкою, ГПУ висунула їм підозри у підкупі суддів. Окрім адвокатської діяльності, Зонтов також є заступником начальника управління Служби зовнішньої розвідки України.

У травні Зонтов відмовився здавати відбитки пальців, у липні ВАКС дозволив НАБУ примусово взяти відбитки пальців у Зонтова.

Статки

За 2014 рік задекларував 400 тис. грн як «дарунки, призи, виграші» і 1 млн грн «доходу від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності» у стовпчику «сума одержаного доходу членів сім’ї».

За 2015 рік задекларовано колекцію картин, ікони, колекцію марок, три елітні годинники (два золоті), автомобіль Acura MDX (2008), 30 тис. дол. і 20 тис. євро готівкою.

Сім’я

У 1999 році одружився зі Світланою Вовк, взяв її прізвище.

Офіційно розлучився у 2015 році, проте за словами голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, розлучення було фіктивним, і Павло Вовк з колишньою дружиною продовжували вести спільний побут, проживали в одному будинку та разом перетинали кордон.