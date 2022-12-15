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Польща істотно змінила правила перебування та надання допомоги українським біженцям
Польща істотно змінила правила для українців — вони стануть жорсткішимиhttps://racurs.ua/ua/n177841-polscha-istotno-zminyla-pravyla-dlya-ukrayinciv-vony-stanut-jorstkishymy.htmlРакурс
Польща змінює правила перебування та надання допомоги українським біженцям. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше трьох місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки.
Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються там від війни в Україні. Ними передбачається, зокрема, запровадження власної участі в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у випадку виїзду українців з Польщі.
Українці зможуть безплатно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за проживання у таких місцях.
Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш як 40 злотих на добу (понад 300 грн).
З травня наступного року їм треба буде покривати 75% коштів проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).
Інші зміни передбачають «замороження» виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі.
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