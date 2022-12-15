Польща істотно змінила правила перебування та надання допомоги українським біженцям

https://racurs.ua/ua/n177841-polscha-istotno-zminyla-pravyla-dlya-ukrayinciv-vony-stanut-jorstkishymy.html

Ракурс

Польща змінює правила перебування та надання допомоги українським біженцям. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше трьох місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки.

Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються там від війни в Україні. Ними передбачається, зокрема, запровадження власної участі в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у випадку виїзду українців з Польщі.

Українці зможуть безплатно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за проживання у таких місцях.

Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш як 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня наступного року їм треба буде покривати 75% коштів проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).

Інші зміни передбачають «замороження» виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі.