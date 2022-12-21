Людська еволюція триває, фото:

https://racurs.ua/ua/n178033-u-ludey-prodovjuut-z-yavlyatysya-novi-geny-ucheni-infografika.html

Ракурс

Люди відокремилися від спільних із шимпанзе предків близько 7 млн років тому, але й досі продовжують еволюціонувати.

У людському геномі виявлені 155 нових генів, які спонтанно виникли з крихітних ділянок нашої ДНК. Деякі з цих генів, за попередніми даними, пов’язані з хворобами, характерними для людини. Про це свідчать результати дослідження, розпочатого ще у 2017 році, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану у журналі Cell Reports.

В межах дослідження учені створили «родове дерево» виявлених генів, порівнюючи людей з іншими видами хребетних. Вони відстежили взаємозв'язок генів протягом еволюції та знайшли 155, які виникли з ділянок унікальної ДНК.

Зазначається, що нові гени можуть виникати в результаті подій дублювання, які вже існують у геномі, — однак ці гени виникли з нуля.

З цих 155 нових генів, 44 пов’язані з дефектами росту в клітинних культурах, що демонструє їх важливість у підтримці здорової, живої системи.

Оскільки ці гени є специфічними для людини, це ускладнює їх пряме вивчення, — наголошується у статті. — Дослідники повинні шукати інший спосіб дослідити, який вплив ці нові гени можуть мати на організм.

Три з цих 155 нових генів мають ДНК-маркери, пов’язані з хворобами, які вказують на зв’язок з такими недугами, як м’язова дистрофія, пігментний ретиніт та синдром Алазамі. Дослідники також виявили новий ген, який пов’язаний з серцевою тканиною людини. Цей ген з’явився у людей та шимпанзе відразу після відокремлення від горили і демонструє, як швидко ген може еволюціонувати, щоб стати необхідним для організму.

У майбутніх дослідженнях буде дуже цікаво зрозуміти, що ці мікрогени можуть робити і чи можуть вони бути безпосередньо причетні до якогось захворювання, — зазначає провідний автор дослідження Ніколаос Вакірліс з Науково-дослідного центру біомедичних наук «Александр Флемінг» у місті Варі (Греція).

Джерело: EurekAlert