Соціологи запитали українців, чи готові вони поступитися частиною території росії, попри постійні обстріли.

Згідно з результатами, більшість людей проти поступок у війні, пише Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У грудні понад три тижні КМІС проводив всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Людей опитували через телефонні інтерв’ю (випадковою вибіркою мобільних номерів), свою думку висловили дві тисячі людей із різних регіонів.

6% не визначилися з відповіддю, 8% погоджуються, щоб Україна відмовилася від деяких своїх територій для досягнення миру та збереження незалежності. Але переважна більшість опитаних — 85% — вважають, що країна не повинна за жодних обставин віддавати території, навіть якщо через це війна триватиме довше і це загрожуватиме незалежності. Наголошується, що так вважають мешканці практично по всій країні, навіть на сході, де зараз найважчі напрямки та точаться бої.

Такі ж опитування проводилися у травні, липні та вересні 2022 року. Їхні результати були приблизно такими ж — проти поступок виступали від 82 до 87% осіб. Це говорить про «стійку неготовність» українців втрачати свої землі, попри атаки росії.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти поступок (готові на поступки — лише 9%), а серед жителів Півдня — 82% проти поступок (готові — лише 10%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера 4−24 грудня 2022 року.

Опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих.

Раніше «Ракурс» писав, більшість українців переконані, що з росією не потрібно йти на компроміси заради миру, а війна має закінчитися лише у разі перемоги.