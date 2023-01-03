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Суддю ВАСУ підозрюють у недекларуванні
Суддю Вищого адмінсуду підозрюють у недекларуванніhttps://racurs.ua/ua/n178480-suddu-vyschogo-adminsudu-pidozruut-u-nedeklaruvanni.htmlРакурс
Близько 7,8 млн грн — це загальна сума незадекларованих відомостей за 2020 рік суддею Вищого адміністративного суду України. Йдеться про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва.
Антикорупційне бюро та прокуратура повідомили їй про підозру
Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, повідомляє прес-служба НАБУ.
За даними слідства, суддя була зобов’язана, але не внесла до декларації за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року.
Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 і майже 2 млн грн відповідно.
Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже мільйну гривень кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн.
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