Суддю ВАСУ підозрюють у недекларуванні

https://racurs.ua/ua/n178480-suddu-vyschogo-adminsudu-pidozruut-u-nedeklaruvanni.html

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Близько 7,8 млн грн — це загальна сума незадекларованих відомостей за 2020 рік суддею Вищого адміністративного суду України. Йдеться про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва.

Антикорупційне бюро та прокуратура повідомили їй про підозру