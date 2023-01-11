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Обмін ламп розжарювання на LED-лампи - “Укрпошта" розповіла, що роботи

Обмін ламп розжарювання на LED-лампи — «Укрпошта» розповіла, що роботи

11 січ 2023, 12:20
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Обмін ламп розжарювання на LED-лампи стартує в Україні. В «Укрпошті» 11 січня пояснили, що обмін старих ламп на світлодіодні освітлювальні прилади проходитиме у відділеннях «Укрпошти» поетапно в усіх регіонах.





Про це повідомляє пресслужба компанії.

Там додали, що обміняти лампи розжарювання на світлодіодні у відділеннях «Укрпошти» можна буде з кінця січня. Відповідно до постанови уряду передбачається, що українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять LED-ламп двох типів цоколю ламп Е27 та Е14. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів Європейського Союзу.

Програма розпочнеться в кінці січня, масовому запуску буде передувати бета-тестування реєстрації на обмін ламп у застосунку Дія. Після його завершення проєкт запуститься в звичайному режимі по всій території Україні, — пояснили в «Укрпошті».

Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. У першу чергу, через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампи мають надійти і до найменших сіл.

Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється, — пояснили в компанії.

Обміняти звичайні лампи на LED можна буде, просто подавши заявку в Дії. Сьогодні Уряд прийняв відповідну постанову. Команда Мінцифри вже працює над послугою. Цього тижня розпочинаємо запис на бета-тест, — додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Ракурс


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