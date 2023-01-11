Лондон не відстає від Варшави - в Сунака також заявили про танки для ЗСУ

Речник Даунінг-стріт, 10 повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса «працювати з партнерами» в найближчі тижні, щоб просунутися «далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків».

Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну, — сказав речник Даунінг-Стріт. — Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал".

Нагадаємо, 11 січня у Львові президент Польщі оголосив, що його країна відправить в Україну танкову роту (12 машин) танків Leopard («Леопард»).

Напередодні глава управління президента Польщі з міжнародної політики Якуб Кумоч в інтерв’ю радіо ZET сказав, що у Львові мають намір обговорювати можливість передачі Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії. Такі поставки можуть змінити ставлення європейських політиків до питання передачі Україні важких озброєнь, зокрема, західних танків.

Надходження танків з Європи обговорюється з весни 2022 року, проте досі жодна країна поки що не наважилася передати Україні танки західного виробництва.

У Фінляндії та Німеччині кажуть, що Україна може отримати танки з цих країн лише в тому випадку, якщо це зроблять їхні партнери з НАТО. У Гельсінкі зазначають, що готові долучитися до постачання танків Україні, якщо на це погодяться ще кілька держав. Проте для передачі німецьких танків третій країні необхідна згода Берліна.

У понеділок, 9 січня, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, що, за словами офіційного представника уряду Штеффена Хебестрайта, федеральний уряд поки що не отримував жодних запитів щодо експорту основних бойових танків із європейських країн-партнерів.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії заявили про ймовірну передачу Україні 10 танків Challenger 2. Цієї кількості достатньо для формування однієї танкової роти.