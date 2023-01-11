Українські топ-ритейлери прибрали з полиць продукти Bonduelle - що сталося

https://racurs.ua/ua/n178754-ukrayinski-top-ryteylery-prybraly-z-polyc-produkty-bonduelle-scho-stalosya.html

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Найбільші торговельні мережі України, серед яких АТБ, Сільпо, Фора, Varus, Novus і Auchan, оголосили бойкот продукції французької компанії Bonduelle через діяльність у росії.

Liga.net пише, що напередодні 2023 року російські медіа виклали фото пакунків із консервами, які Bonduelle начебто надіслала 10 тис. російських військових. До продуктового набору додавалася листівка з побажанням швидкої перемоги.

Після цього соцмережами почали ширитися заклики бойкотувати продукцію бренду під хештегом #BoycottBonduelle.

Bonduelle Group в офіційній заяві заперечила інформацію про гуманітарку для російських солдатів. Хай там як, компанія продовжує працювати на території росії, — як вона пояснює, щоб «забезпечити доступ населення до основних харчових продуктів».

Попри спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож компанія Varus припиняє реалізацію продукції Bonduelle, — заявила українська мережа Varus.

Novus «з відомих причин» прибирає з полиць не тільки Bonduelle, але й бренд Greenfield. АТБ припинив закупати Bonduelle з 4 січня і запевняє, що те, що можна побачити на полицях — залишки зі складів. До бойкоту долучилися й супермаркети Fozzy Group: Сільпо і Фора.

Так само знімає з продажу продукцію Bonduelle мережа Auchan Ukraine, якій свого часу самій довелося виправдовуватися через рішення центрального офісу не йти з російського ринку.