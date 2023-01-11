Реформа ВРП - з’їзд суддів обрав п’ятьох членів ВРП, в антикорупціонерів до них є претензії

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Делегати з’їзду суддів України 11 січня обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Строкм на чотири роки ними стали:

суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова;

суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець;

суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова;

суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Сасевич;

суддя Верховного суду Григорій Усик.

22 лютого 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 із 15 чинних членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Як наслідок — кворум ВРП було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

Раніше посли країн G7 висловили надію на те, що з’їзд суддів скоро призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя.

У «Великій сімці» нагадали, що це — одна з ключових реформ, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС.

У ЦПК є питання до всіх членів ВРП від з’їзду суддів

Центр протидії корупції схвально оцінив сам факт проведення виборів, але опублікував список питань до суддів, яких делегували до ВРП.

Зокрема, суддя Бокова та її близькі родичі неодноразово відвідували окупований Крим. Суддя та її родичі володіють там нерухомістю та іншим майном.

Щодо судді Котелевець, то ще у 2012 році ВККС направляла рекомендацію про її звільнення. Підставою стало те, що при розгляді справи про ДТП суддя безпідставно не врахувала результати судекспертизи, а потім прийняла рішення про зменшення компенсації потерпілому. Але рекомендацію про звільнення відхилили.

Суддя Попікова в деклараціях за 2010−2013 роки не задекларувала жодного об'єкта нерухомості. Окрім того, є питання щодо походження коштів.

Сддя Сасевич (ліворуч вгорі) був фігурантом розслідування BIHUS.Info про голосування за узгоджених кандидатів на суддівських з’їздах. Тепер вже обрали самого Сасевича. А ще він у 2014 році його дружина придбала Volkswagen Passat за 35 тис. дол., перед тим отримавши подарунок/виграш на приблизно таку ж суму.

Суддя Усик у 2010 році стягнув з журналістки Ольги Сніцарчук 20 тис. грн моральної шкоди, начебто завданої депутату-«тушці» Юрію Буту. Цей нардеп після перемоги Януковича на виборах зрадив своїх виборців і перебіг до «регіоналів». Усик тоді став на бік депутата.

У 2006 році Усик приватизував службову квартиру в Києві площею 89 квадратів. Щоб все виглядало так, наче судді потрібне це помешкання, Усик переписав на своїх синів власні дві квартири.

Те, що делегати з’їзду обрали з першої спроби п’ятьох членів ВРП — це позитив. Але те, що обрали кандидатів, до яких є питання у громадськості, це розчаровує. 12 січня відбудеться другий тур, під час якого делегати спробують обрати ще кількох членів ВРП. В другий тур вийшли судді: Бондаренко, Бурлаков, Гудима, Костенко, Гімон, Ковбій. Сподіваємось, оберуть найбільш гідних, — констатують в ЦПК.

Чому важливо перезапустити ВРП

Повноважна ВРП — це надважливий крок до євроінтеграції (нагадаю, що реформування ВРП та ВККС — одна з семи умов нашого кандидатства в ЄС).

Посли G7 10 січня наголосили, що «якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі».

Робота Вищої ради правосуддя — це можливість звільняти суддів-колаборантів, призначати суддів на вакантні посади, яких є від 2500 до 3000 по всій країні, звільнити суддів уже ліквідованого ОАСКу, яких би могла звільнити ВРП.

Наразі ВРП не повноважна і не може цього зробити, тому ці особи продовжують отримувати чималу заробітну плату і досі мають статус суддів.