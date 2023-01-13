На новому національному інформканалі працюватимуть кадри телепулу Медведчука

https://racurs.ua/ua/n178810-na-novomu-nacionalnomu-informkanali-pracuvatymut-kadry-telepulu-medvedchuka.html

Ракурс

В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News (UWN). Він належатиме бізнесмену Віталію Кропачову.

Про це виданню «Детектор Медіа» повідомив технічний директор майбутнього ТВ-каналу Дмитро Скидан.

Генеральним продюсером UWN буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne. Зокрема й тоді, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.

Скидан каже, що у команді також будуть працювати вихідці з каналу 112. Сам він також працював техдиректором каналу «112 Україна» до його закриття у 2021 році. Студія майбутнього каналу розташована в Києві біля станції метро «Нивки».

Власника каналу Кропачова раніше називали «смотрящим» за вугільною галуззю. У 2010−2014 роках він був депутатом Донецької облради, входив до фракції «Партії регіонів».

У липні 2022 року він придбав компанію «Корона-Санрайз», яка була співвласницею «4 каналу». Телеканал до продажу належав нардепу-колаборанту олексію ковальову, який на окупованій Херсонщині мав посаду у місцевому «уряді».

Кропачов очолює компанію «Укрдонінвест». У 2019 році вперше потрапив до списку 100 найбагатших українців, його статки оцінювали в 101 млн дол. Наступного року посів 96 місце зі статками у 86 млн дол., з 2021 року вибув із рейтингу.

У 2018 році видання «Наші гроші» писало про оборудки Кропачова з вугільними надрами. У 2014—2019 роках Кропачова називали «смотрящим» за вугільними шахтами. Сам бізнесмен неодноразово цікавився, як придбати «Центренерго».

Кропачов — власник і медійних проєктів. У 2019 році він придбав кілька локальних телеканалів: «Інфо 24», ТВі і «Погода». В кінці 2021 року став власником «Ера продакшн», яка має ліцензію на мовлення.